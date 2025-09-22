На Ямале полиция поймала молодого человека с крупной партией наркотика, спрятанного в корм для кошек

В Ноябрьске транспортная полиция поймала молодого человека с крупной партией наркотика.

Как сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по УрФО, 20-летний житель Когалыма был задержан 16 сентября на перегоне Ноябрьск-2 – Ханымей, где он забирал из тайника закладку. Эксперты установили, что в двух объемных свертках, один из которых был в пакете с кормом для кошек, находился синтетический наркотик общей массой почти 200 грамм.

Со слов подозреваемого, он приехал в Ноябрьск на поезде, чтобы забрать запрещенное вещество для дальнейшего сбыта в родном городе. Также он рассказал, что по аналогичной схеме с августа текущего года он несколько раз распространял наркотики. Молодой человек был арестован, и до суда будет находиться под стражей.

Ноябрьск, Елена Васильева

