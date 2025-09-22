Мальчику, которому в глаз попала дробь из ружья, присудили 300 тысяч компенсации

На Ямале мальчику присудили 300 тысяч рублей компенсации за ранение дробью в глаз.

Как сообщили 2Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ноябре 2024 года в селе Аксарка два мальчика нашли ружье, оставленное хозяином в зоне доступа третьих лиц. Когда дети играли, произошел выстрел, один из мальчиков получил ранение глаза.

Прокуратура обратилась с иском в суд, в результате с несовершеннолетнего, выстрелившего из ружья, а также с владельца оружия была взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей в пользу пострадавшего.

Решение суда было исполнено в полном объеме.

Салехард, Елена Васильева

