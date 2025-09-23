Пьяного ямальчанина сняли со скутера и оштрафовали на 200 тысяч

В Надыме 25-летний местный житель потратится на штраф за регулярную пьяную езду на скутере.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина в сентябре 2024 года уже был привлечен к административной ответственности за отказ проходить медосвидетельствование на опьянение. Тогда он ехал нетрезвым на скутере. В июне 2025 года ситуация повторилась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами, на срок 2 года.

Скутер Stels Taktik, которым управлял ямалец, был конфискован в доход государства.

Надым, Елена Васильева

