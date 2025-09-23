российское информационное агентство 18+

Вторник, 23 сентября 2025, 10:37 мск

Новости Ямал

Пьяная ямальчанка на парковке скорой обзывала сотрудницу полиции

Жительница ЯНАО получила 100 часов исправительных работ за пьяную выходку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры округа, в июне 2025 года жительница Пуровского пришла на парковку у здания отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская центральная районная больница» филиал «Ханымейская участковая больница». Ямальчанка осознавала, что перед ней находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, публично в присутствии других лиц высказала в отношении инспектора (по делам несовершеннолетних) пункта полиции по п. Ханымей ОМВД России «Пуровский» оскорбления, сопровождающиеся грубой нецензурной бранью, тем самым унизив его честь и достоинство.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.

Приговор не вступил в законную силу.

Пуровский, Елена Васильева

