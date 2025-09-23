Ямальца за комментарии в «Одноклассниках» оштрафовали на 30 тысяч и заставили все удалить

Жителя Губкинского наказали за плохие комментарии в «Одноклассниках».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, местный житель разместил комментарии в социальной сети, призывающие к совершению враждебных действий в отношении группы лиц, объединенных по признакам расы.

Прокуратурой города в связи с этим были возбуждены административные дела по ст. 20.3.1 КоАП РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды по признакам расы, национальности, языка, происхождения, совершенные публично с использованием сети «Интернет»).

Судом виновному назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время комментарии удалены из социальной сети, с гражданином проведена профилактическая беседа.

Губкинский, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube