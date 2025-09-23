В Ноябрьске Следком и прокуратура изучают видео с избиением мужчиной мальчика-спортсмена

В Ноябрьске силовики и прокуратура проверяют информацию из соцсетей о том, что тренер спортколы «Олимпиец» избивает воспитанников. Видео появилось в группе Ноябрьска в тг-канале. На нём мужчина, одетый в форму тренера, хватает одного из ребят и бьёт по шее, а также ставит подножку, после чего юноша падает. На футболке мужчины вдна надпись «Ямал».

В депспорта ЯНАО заявили, что наносивший удары мужчина приходится побитому мальчику отцом. Ранее он действительно работал в школе, но сейчас уже тренером не является.

«Гражданин Валиев в мае 2025 года был уволен из спортивного учреждения Ноябрьска и на данный момент не является тренером. Инцидент произошел в зале спортивной школы «Олимпиец» три недели назад, где мужчина присутствовал как родитель на тренировке по вольной борьбе несовершеннолетнего сына. Директором спортивной школы по данному инциденту написано заявление в полицию. Проводится служебная проверка», – рассказали каналу «Сова сказала» в ведомстве.

Прокуратура ЯНАО подтвердила, что мужчина ударил сына.

«Будет дана оценка деятельности органов профилактики, руководства спортшколы, а также отделу МВД, который проводил проверку», – уточнил прокурор Ноябрьска Сергей Полуяхтов.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

