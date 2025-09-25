Ямальчанка сообщила, что ее чум снес торнадо

Ямальчанка сообщила о том, что ее чум, снес торнадо.

Как сообщает ЕДДС Ямальского района, 25 сентября поступила информация от гражданки Х о том, что в ночь с 23 по 24 августа примерно в 18:50 ее чум который находился в 7 км. от с. Яр-Сале снес сильный ветер- то есть торнадо. После инцидента все, что находилось внутри чума, полностью промокло и пришло в негодность. По словам женщины, сам чум улетел на несколько метров. «Промокли зимние вещи, сломало грузовые нарты. Проводится проверка», – пояснили в ЕДДС.

Салехард, Елена Васильева

