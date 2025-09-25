ОСК разработает для «Газпрома» танкер-газовоз на 170 000 куб. метров

Объединенная судостроительная корпорация до конца текущего года планирует подписать контракт с «Газпромом» на разработку технического проекта танкера-газовоза вместимостью 170 000 куб. метров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя проекта департамента проектирования ОСК Алексея Филимонова.

Разработкой техпроекта, по его словам, займется Невское проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ) ОСК, а непосредственным заказчиком станет компания «Газпром тех». Невское ПКБ уже разработало эскиз судна, получившего предварительное название СПГ-4.

Газовозы, согласно характеристикам, можно будет строить на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге после ее модернизации, отметил источник информационного агентства.

В июле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в настоящий момент более 30 российских предприятий задействованы в изготовлении около сотни видов критически важного судового оборудования. В числе основных задач – создание торгового флота и мощностей для строительства крупнотоннажных кораблей, а также освоение выпуска танкеров-газовозов, подчеркнул глава правительства.

Москва, Елена Васильев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube