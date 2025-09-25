Пенсионерка получила от соседа 65 тысяч за то, что он ее толкнул

Пенсионерка из Лабытнанги получила от соседа 65 тысяч за то, что он ее толкнул.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мааре этого года в ходе возникшего конфликта мужчина толкнул пенсионерку, в результате чего она упала на лестницу.

Прокуратурой города был направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с виновника взыскано 65 тысяч рублей.

Решение суда исполнено, денежные средства перечислены пострадавшей.

Лабытнанги, Елена Васильева

