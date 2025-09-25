российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 25 сентября 2025, 10:05 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пенсионерка получила от соседа 65 тысяч за то, что он ее толкнул

Пенсионерка из Лабытнанги получила от соседа 65 тысяч за то, что он ее толкнул.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мааре этого года в ходе возникшего конфликта мужчина толкнул пенсионерку, в результате чего она упала на лестницу.

Прокуратурой города был направлен иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, с виновника взыскано 65 тысяч рублей.

Решение суда исполнено, денежные средства перечислены пострадавшей.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,