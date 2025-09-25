Суд отобрал у ямальца деньги от продажи машины

Прокуратура Лабытнанги поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ).

Установлено, что в 2018 и 2020 годах мужчину привлекли к уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ, судимости по которым не погашены. Не сделав для себя должных выводов, в марте 2025 года он вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, наряду с наказанием в виде 1 года и 6 месяцев исправительных работ, конфисковал у осужденного денежную сумму в размере 200 тыс. рублей, которая соответствует стоимости автомобиля ВАЗ 21213, использованного им при совершении преступления и впоследствии проданного осужденным, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе окружной прокуратуры.

Лабытнанги, Елена Васильева

