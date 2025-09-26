Ямал вошел в тройку лидеров по выдаче Арктической ипотеки. С начала действия программы жильё в округе приобрели более полутора тысяч семей на сумму свыше 9 миллиардов рублей.

Программа «Арктическая ипотека» стартовала на Ямале в ноябре 2023 года и быстро стала одной из самых востребованных мер поддержки. За это время с её помощью жильё приобрела 1531 семья, общий объём выданных кредитов превысил девять миллиардов рублей. Каждый пятый кредит был оформлен с использованием материнского капитала или жилищного сертификата.

Льготная ипотека со ставкой 2% годовых доступна молодым семьям, педагогам, медикам, участникам программы «Арктический гектар», а также участникам СВО и их родственникам. Её можно совмещать с другими видами господдержки, что существенно расширяет возможности для улучшения жилищных условий. Программа будет действовать до 31 декабря 2030 года.

Для повышения доступности «Арктической ипотеки» в регионе ведётся системная работа с банками, застройщиками и федеральными министерствами. Уже внесены изменения, которые расширили круг участников программы и сделали её более гибкой для жителей Арктической зоны, отмечают «Вести-Ямал».

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube