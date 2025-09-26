Бил и колол ножницами – пьяная ссора на Ямале закончилась убийством

В Салехарде мужчина в ходе пьяной ссоры избил и заколол ножницами собутыльника.

Как сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО, 11 августа 2025 года преступник встречался с гостями у своего 48-летнего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. Между нетрезвыми мужчинами возникла ссора, в ходе которой фигурант избил потерпевшего и колол его ножницами. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Следствием собрано достаточно доказательств, уголовное дело направлено прокурору для получения обвинительного заключения.

Салехард, Елена Васильева

