Ямалец за деньги зарегистрировал в своей квартире трех детей-мигрантов и их отца

Житель Салехарда был пойман на том, что регистрировал у себя дома иностранных граждан.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что мужчина, являясь собственником квартиры, заполнил заявление о постановке на учет по месту регистрации трех малолетних иностранцев. После чего аналогичным способом зарегистрировал их отца, так же являющегося иностранцем, предоставив документы в ГУ ЯНАО «МФЦ», на основании которых они были поставлены на учет.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Салехард, Елена Васильева

