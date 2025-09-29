Ямалец украл у муниципалитета СИП-панели, за что остался без машины

Житель Лабытнанги, обокравший муниципалитет, остался без машины

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 37-летний мужчина в апреле 2025 года мужчина тайно похитил с территории промышленной зоны СИП-панели в количестве 60 штук, принадлежащие муниципалитету. Ущерб был оценен в 320 тыс. рублей. Имущество обвиняемый вывез на принадлежащем ему автомобиле «Газель» и распорядился похищенным по своему усмотрению.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и, наряду с наказанием в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, конфисковал у осужденного автомобиль.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube