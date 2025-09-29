В Ноябрьске в результате пожара в квартире погиб мужчина

В Ноябрьске в результате пожара погиб мужчина. ЧП случилось в квартире дома на улице Магистральная, 125. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 12:57, уточнили в МЧС ЯНАО.

«Через несколько минут пожарные подразделения прибыли на место вызова. На момент прибытия наблюдалось сильное задымление в подъезде и квартире, расположенной на первом этаже. Из подъезда эвакуировали 5 детей и 9 взрослых. В ходе тушения и разведки помещения был обнаружен мужчина без сознания», – сообщили в ведомстве.

Мужчину доставили в больницу, но там он скончался. Сообщается что он 1980 года рождения.

Проверку по факту ЧП проводит следственный комитет.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне. Следователи Ноябрьского межрайонного следственного отдела проводят проверочные мероприятия, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины пожара установят специалисты МЧС в рамках пожарно-технической экспертизы», – сообщили в ведомстве.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

