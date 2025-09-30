Ямальчанка украла у участника СВО 100 тысяч рублей и отправится за это в колонию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, преступление было совершено в июле этого года. Жительница села Аксарка получила доступ к телефону участника СВО и со счета похитила 100 тысяч рублей.

Несмотря на то, что обвиняемая погасила весь ущерб своей жертве еще на этапе следствия, дело о краже все равно ушло в суд.

Согласно решению судьи, женщине назначен 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Аксарка, Елена Васильева

