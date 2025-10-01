Ямальчанка уговорила трех девочек-подростков избить четвертую

21-летняя жительница Салехарда угодила под суд за то, что уговорила трех девочек-подростков избить четвертую девочку, к которой испытывала неприязнь.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Обвиняемая пригласила к себе домой трех несовершеннолетних подружек и предложила им избить 15-летнюю девушку, с которой у нее были плохие отношения. Приятельницы согласились на это предложение, после чего жертву пригласили в гости. Когда ничего не подозревающая несовершеннолетняя пришла в квартиру обвиняемой, все четверо девушек поочередно нанесли ей множественные удары по различным частям тела. В результате этих действий у пострадавшей зафиксирован перелом носа, который квалифицируется как легкий вред здоровью, а также множественные кровоподтеки по всему телу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении одной из несовершеннолетних, принимавшей участие в совершении преступления, завершено органами дознания по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Две другие несовершеннолетние к уголовной ответственности не привлечены в виду недостижения ими возраста наступления уголовной ответственности.

В ходе следствия установлено, что несовершеннолетние девушки, на момент совершения преступления, уже состояли на профилактическом учете в ПДН органов внутренних дел. По представлению следственных органов, с ними и их семьями продолжается разъяснительная работа о недопустимости совершения преступлений.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube