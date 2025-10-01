Ямалец хотел купить права в Башкирии за 30 тысяч рублей

Житель Нового Уренгоя хотел дать взятку, чтобы купить водительские права.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, преступление было совершено в марте текущего года. Житель Нового Уренгоя за деньги хотел приобрести права водительские права республики Башкортостан категорий «В» и «С». Сделать это он хотел без прохождения в ГИБДД установленного законом обучения и сдачи экзаменов. Получить желаемо ямальцу не удалось – взяткополучатель не собиралась выполнять договоренности и потратила 30 тысяч по своему усмотрению.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube