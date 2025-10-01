Мальчик получил 40 тысяч за то, что его укусила бродячая собака

На Ямале мать через суд добилась выплаты компенсации своему сыну, которого за ногу укусила бродячая собака.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в надзорный орган с жалобой пришла мать подростка 2007 года рождения. В ходе проверки выяснилось, что власти Красноселькупского района не уделяли достаточного внимания вопросу отлова бродячих собак. Одна из них в мае текущего года напала на подростка и укусила его за правую ногу, чем причинила физическую боль и нравственные страдания.
В этой связи прокурор направил иск в суд о взыскании с администрации района компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка полагающуюся компенсацию в сумме 40 тысяч рублей. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Салехард, Елена Васильева
