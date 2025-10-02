Ямалец незаконно порыбачил на 134 тысячи рублей

На Ямале 26-летний молодой человек из-за рыбалки попал под статью.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО,
Молодой человек в сентябре 2025 года поехал на моторной лодке на рыбалку. Находясь в протоке Харпосл в 4 км от п. Пельвож, он раскинул сети и наловил сверх квот 37 особей рыбы вида чир.
Таким образом, водным биологическим ресурсам причинен ущерб в размере свыше 134 тысяч рублей.
Ущерб обвиняемый возместил в полном объёме. Но дело все равно отправилось в суд в Салехарде и будет рассмотрено по существу.
Салехард, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»