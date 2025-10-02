российское информационное агентство 18+

Родным погибшего бойца пришлось через прокуратуру добиваться положенной компенсации

Родным ямальца, погибшего на СВО, пришлось с помощью прокуратуры добиваться положенных выплат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению семьи погибшего участника специальной военной операции о нарушении права на предоставление мер социальной поддержки.
В ходе проверки было установлено, что региональным департаментом социальной защиты населения семье необоснованно отказано в назначении выплаты. Причиной отказа стало то, что он служил в добровольческом формировании.
Прокуратура обратилась с иском в суд, обжаловав незаконное решение.
Суд заявленные требования удовлетворил.
В настоящее время семьей получена региональная выплата в размере 3 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

