Родным погибшего бойца пришлось через прокуратуру добиваться положенной компенсации

Родным ямальца, погибшего на СВО, пришлось с помощью прокуратуры добиваться положенных выплат.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению семьи погибшего участника специальной военной операции о нарушении права на предоставление мер социальной поддержки.

В ходе проверки было установлено, что региональным департаментом социальной защиты населения семье необоснованно отказано в назначении выплаты. Причиной отказа стало то, что он служил в добровольческом формировании.

Прокуратура обратилась с иском в суд, обжаловав незаконное решение.

Суд заявленные требования удовлетворил.

В настоящее время семьей получена региональная выплата в размере 3 млн рублей.

Салехард, Елена Васильева

