Пятница, 3 октября 2025, 09:57 мск

Ямалец заплатит за то, что его собака укусила ребенка за ягодицу

Ямалец заплатит 25 тысяч рублей компенсации за то, что его собака укусила ребенка.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, о котором идет речь, произошел в июне 2025 года в Надыме. Собака гуляла самостоятельно без поводка, зашла на детскую площадку и укусила там ребенка. У него была травмирована ягодица. Лечение он проходил в больнице.

После того, как хозяин собаки на самовыгуле был установлен, прокуратура пошла с иском в суд – он решил, что покусанному ребенку следует выплатить компенсацию ха моральный вред и травму. Ущерб был оценен в 25 тысяч рублей.

Надым, Елена Васильева

