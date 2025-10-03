На Ямале зафиксировали сразу два трагических происшествия на воде

Два трагических происшествия на воде произошли 2 октября 2025 года на Ямале.

В Пуровском районе двое мужчин выехали на рыбалку вниз по течению от города Тарко-Сале, район Каменной горы. 2 октября один из рыбаков сообщил, что его товарищ пропал. Спасатели «Ямалспаса» нашли тело пропавшего в воде. Обстоятельства произошедшего выясняются следственной оперативной группой.

В Шурышкарском районе в одном километре от села Шурышкары при движении маломерного судна на реке Малая Обь мужчина выпал за борт. Ведутся поиски местным населением.

