Ямальский гаишник торговал водительскими правами и техосмотрами

В Ноябрьске гаишник получил 4 года колонии за то, что наладил бизнес на своей работе.

Как сообщили «Новому дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в период с 2021 по 2024 года в Ноябрьске подсудимый, используя свое должностное положение, получал от местных жителей как лично, так и через посредников, взятки. За деньги он помогал получить водительские права без сдачи экзаменов, давал возможность прохождения технического осмотра и предоставления диагностических карт на транспортные средства, ставил на учет машины без их проверки. Общая сумма взяток составила более 150 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн. рублей и лишением права занимать должности представителя власти на 2 года. Кроме того, фигурант лишен специального звания – капитан полиции.

Взяткодатели также признаны виновными в совершении коррупционных преступлений и им назначены наказания в виде штрафов.

Салехард, Елена Васильева

