В Губкинском за взятки судят сотрудников «Пурфнетегаза»

В Губкинском судят сотрудников «Пурнефтегаза» за получение коммерческого подкупа, а также коммерсанта, который передавал взятку. Прокуратура раскрывает фабулу дела, не называя имён и предприятий. Однако агентство «Новый День» располагает этими данными.

«С мая 2022 года по март 2024 года директор коммерческой организации передал незаконное вознаграждение в виде денежных средств и иного имущества начальнику управления делами одного из предприятий города. Вознаграждение предназначалось за осуществление общего покровительства на стадии заключения контрактов на оказание услуг», – говорится в мнформации надзорного ведомства.

Закон позволяет привлечь взяткодателя не только к уголовной, но и к административной ответственности. Поэтому прокурор города возбудил административное дело по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 10 млн рублей, в обеспечительных целях на имущество компании наложен арест. Уголовное дело о коммерческом подкупе ещё рассматривается судом.

По данным агентства «Новый День», на скамье подсудимых сотрудники «Пурнефтегаза» – Голодняк Елена и Могильников Дмитрий. Взяткодателем выступал бизнесмен Виктор Фесина из Ноябрьска (ООО «Эльвира-БытСервис»).

Губкинский, Наталья Ефремова

