Пьяный ямалец на машине тащил за собой полицейского 260 метров

Ямалец, пойманный пьяным за рулем, пытался сбежать от участкового. Дело закончилось судом.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, 31 августа 2025 года в селе Белоряск Приуральского района участковый уполномоченный полиции остановил обвиняемого за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Ямалец отказался выполнять требования полицейского и тронулся с места. Участковый пытался остановить машину, но в результате его протащило вместе с ней на 260 метров. В больнице пострадавшему констатировали множественные ссадины и кровоподтеки.

Доказательная база по делу уже собрана, сообщает СКР, оно передается для дальнейшего рассмотрения в суд.

Санкция по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья к сотруднику правоохранительных органов) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Салехард, Елена Васильева

