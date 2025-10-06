На Ямале спасают лебедя, который почему-то не смог улететь в теплые края

На Ямале спасают лебедя, который почему-то не смог улететь зимовать в теплые края.

Как сообщает пресс-служба губернатора округа, белого лебедя-шипуна обнарудили у фактории у Тадебе-Яха Тазовском районе.

Почему птица осталась на Ямале пока не понятно. Лебедя вертолетом переправили в Новый Уренгой, на Детскую станцию юннатов. Там для нее выделили отдельный вольер.

Предварительный осмотр показал, что состояние лебедя удовлетворительное, специалисты не обнаружили видимых ранений и повреждений крыльев. Особая молодая и очень активная, уже покупается в ванне и шипит соседей, сообщают со станции юннатов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, после того, как лебедю будет проведен полный ветеринарный осмотр, ее отправят в Тюмень – в специальный центр реабилитации животных и птиц.

Отмечается, что лебедь-шипун – редкий гость в арктических широтах, ведь на Ямале обитают в основном два вида лебедей: малый (тундровый) лебедь и лебедь-кликун. «А лебедь-шипун вообще не должен залетать на север, но с потеплением их ареал обитания меняется. В последнее время фиксируют их редкие «залёты» к нам», – рассказал директор Детской станции юннатов в Новом Урегное Геннадий Липецкий.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube