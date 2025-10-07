Экс-полицейский из Ноябрьска обманывал пенсионный фонд ради северной пенсии

Бывшего полицейского из Ноябрьска будут судить за махинации, которые он совершил ради получения повышенной «северной» пенсии. Экс-силовик предоставил в пенсионный центр УМВД России по ЯНАО подложные документы о наличии регистрации и месте жительства в Ноябрьске. На самом же деле он проживал в Краснодарском крае.

С 2016 по 2025 годы он получил более 4 млн рублей, которые использовал по своему усмотрению, сообщают в Следкоме Ямала.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенные в особо крупном размере).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

