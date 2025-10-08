Россия обновляет принципы госполитики в Арктике

Россия готовит новую редакцию Основ госполитики РФ в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны. Это делается для обеспечения национальной безопасности интересов страны, сообщил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«В целях защиты национальных интересов нашей страны в Арктике по поручению главы государства готовятся новые редакции Основ государственной политики России в Арктике и Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности», – заявил Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии РФ (цитата по РИА «Новости»).

Эти документы, по словам помощника президента, определят основные цели развития арктического региона с учетом изменения геополитической и геоэкономической обстановки.

«Инструментом реализации поставленных целей будет выступать также готовящийся в настоящее время комплексный проект развития Арктической зоны России и Трансарктического транспортного коридора», – указал он.

Документ охватит все направления государственной политики России в Арктике, в том числе защиту природной среды и обеспечение экологической безопасности.

Москва, Елена Васильева

