Для арестантов в ямальской колонии закупили фальсифицированное масло

В колонии Лабытнанги нашли фальсифицированное сливочное масло. Производителем была компания ООО «Ру.Милк» (Челябинская обл., г. Озерск). Проверка прошла в июне, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«По результатам исследований в пробах продукции установлено несоответствие по жирно-кислотному составу: фальсификация жировой фазы масла жирами немолочного происхождения – в пробах обнаружены бета-ситостерин, стигмастерин и кампестерин, что не допускается», – говорится в сообщении ведомства.

После проверки ревизоры обнаружили, что компания «Ру.Милк» продала более тонны масла фирме Торговый Дом «Продхолдинг» (г. Челябинск), которая не осуществляет деятельность по указанному адресу с июня 2025 года. При этом доставка масла была фейковой – то есть его никто не привозил.

Кроме того, в июне «Ру.Милк» ввело в оборот масло сливочное в коробках по 20 кг, произведённое ООО «АГРО-ТРЕЙД» (г. Санкт-Петербург). При этом производственный ветеринарно-сопроводительный документ на данную продукцию был аннулирован.

ООО «Ру.Милк» признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube