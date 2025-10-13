Двое ямальцев ночью выпивали на берегу реки – дело закончилось убийством

На Ямале расследуется убийство, совершенное на берегу реки.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, ночью 2 октября 2025 года в окрестностях села Толька Красноселькупского района между двумя местными жителями, распивавшими спиртное, возник конфликт. Пьяный обвиняемый взял огнестрельное оружие и выстрелил в спину своему оппоненту. Он скончался на месте от обильной кровопотери.
Убийца был задержан, ему предъявлено обвинение. Мужчина заключен под стражу.
Красноселькуп, Елена Васильева
