Ямалец убил соседа и скрылся в другой стране, сменив имя

На Ямале заочно осудили мужчину, который совершил убийство и сбежал от правосудия.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, речь идет о жителе города Лабытнанги 1971 года рождения. Следствие установило, что в мае 2006 года в районе пересечения улиц Гагарина и Совхозная в Лабытнанги обвиняемый расстрелял из самодельного оружия своего знакомого. В мужчину было произведено пять выстрелов. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений.

Будучи гражданином иностранного государства, убийца выехал за пределы России и сменил имя. Он был объявлен в международный розыск.

В результате розыскных мероприятий местонахождение виновного не установлено, однако получены данные о его проживании на территории другого государства.

Поскольку подсудимый находится за пределами Российской Федерации и уклоняется от явки в суд, уголовное дело рассмотрено в его отсутствие.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания постановлено исчислять со дня фактического задержания.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube