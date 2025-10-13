Ребенку заплатят 20 тысяч за драку в школе

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении прав его ребенка.
Установлено, что в апреле 2025 года во время урока произошел конфликт между двумя несовершеннолетними, в ходе которого одному из детей причинены телесные повреждения.
По иску городского прокурора судом с законного представителя виновника взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»