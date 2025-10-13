Ребенку заплатят 20 тысяч за драку в школе

Надымская городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя о нарушении прав его ребенка.

Установлено, что в апреле 2025 года во время урока произошел конфликт между двумя несовершеннолетними, в ходе которого одному из детей причинены телесные повреждения.

По иску городского прокурора судом с законного представителя виновника взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Надым, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube