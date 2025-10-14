Прокуратура проверит детский сад в Лабытнанги после пожара

Прокуратура проведёт проверку после пожара в детском саду «Едэйко» в Лабытнанги.

Сообщение о возгорании поступило в 11:24 в пожарно-спасательную часть. Прибывшие на место спасатели увидели дым из окон первого этажа здания. Персонал и воспитанники самостоятельно эвакуировались в соседний корпус.

«Очаг возгорания был оперативно обнаружен и ликвидирован на площади 1 кв.м.», – сообщили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО. Там уточняют, что он находился в теплоузле.

Персонал учреждения эвакуировал 139 детей.

В результате произошедшего повреждён изоляционный материал инженерных сетей в свайном поле и частично закопчены помещения детского сада на первом этаже.

Как уточняют в прокуратуре Ямала, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе соблюдению требований пожарной безопасности.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

