Бездомная собака покусала трехлетнюю девочку – шрамы на лице у нее останутся навсегда

На Ямале трехлетнюю девочку покусала бездомная собака. Шрамы от укусов теперь у нее останутся навсегда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, трагический инцидент произошел еще в июле этого года на одной из детских площадок в Приуральском районе ЯНАО. Собака укусила девочку в лицо. С тех пор ребенок проходит длительное лечение, ей назначено введение антирабической вакцины, потребовалось хирургическое вмешательство.

В этой связи прокурор района в интересах малолетней девочки направил иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причиненного ребенку морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу представителя девочки взыскана полагающаяся компенсация в размере 150 тыс. рублей.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube