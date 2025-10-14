Бездомная собака покусала трехлетнюю девочку – шрамы на лице у нее останутся навсегда

На Ямале трехлетнюю девочку покусала бездомная собака. Шрамы от укусов теперь у нее останутся навсегда.
Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по ЯНАО, трагический инцидент произошел еще в июле этого года на одной из детских площадок в Приуральском районе ЯНАО. Собака укусила девочку в лицо. С тех пор ребенок проходит длительное лечение, ей назначено введение антирабической вакцины, потребовалось хирургическое вмешательство.
В этой связи прокурор района в интересах малолетней девочки направил иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причиненного ребенку морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу представителя девочки взыскана полагающаяся компенсация в размере 150 тыс. рублей.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Салехард, Елена Васильева
