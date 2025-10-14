На Ямале проверят все объекты ТЭК на предмет защиты от беспилотников ВСУ

На Ямале специальная комиссия посетит все критически важные объекты ТЭК, чтобы оценить их защищенность от террористических атак.

Важный и актуальный в текущее время вопрос обсуждался на совещании на заседании антитеррористической комиссии, которую провёл губернатор Дмитрий Артюхов. Участие в мероприятии приняли представители нефтегазового комплекса, руководители силового блока, главы профильных ведомств, сообщает тг-канал «Ямал.Официально».

По словам Артюхова, текущая ситуация требует решения вопросов по защите от новых угроз, в том числе – от БПЛА планерного и самолетного типов. Дальность действия беспилотников ВСУ возросла, так, на прошлой неделе три летальный аппарата были сбиты в Тюменской области, до этого – в Пермском крае, в Татарстане и так далее. Основные объекты для атак – объекты ТЭК, в том числе хранищища ля нефти, нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие заводы.

«Под угрозой – объекты нефтепереработки. Системы жизнеобеспечения городов, газовая инфраструктура являются объектами их намерений. Учитывая, что это не просто организация и компания, предприятие, которое обеспечивает энергетическую безопасность страны, вопросы их защиты привлекают внимание национального масштаба», – сказал Дмитрий Артюхов.

Вопросы защищённости объектов ТЭК уже ранее обсуждались на заседании комиссии. Был принят ряд решений с учетом указаний Минэнерго и НАК, отмечает «Ямал. Официально».

На заседании заседания решено провести выезды для оценки принятых мер и оказания помощи в усилении мер безопасности объектов ТЭК от удара БПЛА. Этим занимаются Управление Росгвардии по ЯНАО и аппарат антитеррористической комиссии.

