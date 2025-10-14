российское информационное агентство 18+

Вторник, 14 октября 2025

Новости Ямал

На Ямале проверят все объекты ТЭК на предмет защиты от беспилотников ВСУ

На Ямале специальная комиссия посетит все критически важные объекты ТЭК, чтобы оценить их защищенность от террористических атак.

Важный и актуальный в текущее время вопрос обсуждался на совещании на заседании антитеррористической комиссии, которую провёл губернатор Дмитрий Артюхов. Участие в мероприятии приняли представители нефтегазового комплекса, руководители силового блока, главы профильных ведомств, сообщает тг-канал «Ямал.Официально».

По словам Артюхова, текущая ситуация требует решения вопросов по защите от новых угроз, в том числе – от БПЛА планерного и самолетного типов. Дальность действия беспилотников ВСУ возросла, так, на прошлой неделе три летальный аппарата были сбиты в Тюменской области, до этого – в Пермском крае, в Татарстане и так далее. Основные объекты для атак – объекты ТЭК, в том числе хранищища ля нефти, нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие заводы.

«Под угрозой – объекты нефтепереработки. Системы жизнеобеспечения городов, газовая инфраструктура являются объектами их намерений. Учитывая, что это не просто организация и компания, предприятие, которое обеспечивает энергетическую безопасность страны, вопросы их защиты привлекают внимание национального масштаба», – сказал Дмитрий Артюхов.
Вопросы защищённости объектов ТЭК уже ранее обсуждались на заседании комиссии. Был принят ряд решений с учетом указаний Минэнерго и НАК, отмечает «Ямал. Официально».
На заседании заседания решено провести выезды для оценки принятых мер и оказания помощи в усилении мер безопасности объектов ТЭК от удара БПЛА. Этим занимаются Управление Росгвардии по ЯНАО и аппарат антитеррористической комиссии.

Салехард, Елена Васильева

