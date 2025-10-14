Ямальцев будут доставлять до места назначения вертолетами

На Ямале в преддверие сезонного закрытия речного сообщения пассажиров до места назначения начали доставлять вертолетами.

Первыми запустили воздушные перевозки в Шурышкарском и Ямальском районах. С 10 октября стартовали перелеты по маршруту Салехард-Питляр-Мужи-Горки и обратно, а также прямой маршрут Салехард-Новый Порт. С 11 октября начались перелеты в Ямальский район по направлению Салехард-Салемал-Панаевск-Яр-Сале. С 12 октября открыли два направления: Салехард-Мужи-Горки-Азовы и Салехард-Шурышкары-Восяхово-Мужи.

13 октября, стартовали перевозки Салехард-Мужи-Овгорт, и два прямых направления: из окружной столицы в Мужи, и в Яр-Сале.

С 14 октября планируется запустить вертолетное сообщение в Приуральском районе по маршруту Салехард-Белоярск и обратно. Сейчас открыта онлайн-продажа билетов с 14 октября по 29 ноября. Маршрут по этому направлению сезонный и будет действовать до открытия зимней автомобильной дороги.

Воздушные перевозки между Салехардом и Лабытнанги начнутся после завершения работы паромной переправы и до момента становления льда. После образования устойчивой ледовой поверхности на реке на линию выйдут суда на воздушной подушке.

Все вертолетные площадки округа уже готовы к приему пассажиров. Сезон традиционно начинается после завершения речной навигации. Воздушный транспорт будет осуществлять перевозку пассажиров по 28 межмуниципальным и 11 внутримуниципальным маршрутам, сообщили «Новому дню» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Справочная информация о перевозках доступна по телефону: 8 (34922) 2-52-51, 4-26-02. С расписанием и условиями перелета можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube