Среда, 15 октября 2025, 10:34 мск

«Бессмертные» ямальские дети пробуют на прочность первый лед

Дети на Ямале пробуют на прочность первый лед. Как отмечают спасатели, делать это крайне опасно для жизни и здоровья – температура в ЯНАО пока не опускалась ниже 12 градусов ниже ноля и водоемы не успели еще как следует промерзнуть. Однако детей это не останавливает.
Так, в Новом Уренгое экстренные службы уже шесть раз получали сообщения о подростках на льду. На каждый вызов выезжают спасатели. Напомним, в октябре и ноябре выходить на лед категорически запрещено – за нарушение предусмотрен штраф до 1,5 тысяч рублей.

В Ямальский район также фиксируются случаи, когда дети гуляют у берега. Взрослых призывают не оставаться безучастными и объяснять детям опасность таких прогулок. Особенно в преддверии каникул.
Специалисты напоминают: даже умение плавать не спасет, если человек провалится под лед. Первые секунды – самые критические, шок от ледяной воды может быть смертельным. В прошлом сезоне на Ямале под лед провалились и погибли четыре человека, одного так и не нашли.
Для безопасного выхода необходимо не менее семи сантиметров толщины льда. До этого момента водоемы будут находиться под постоянным патрулированием, а в экстренных службах ведется видеонаблюдение с уличных камер, напоминают «Вести.Ямал».

Салехард, Елена Васильева

