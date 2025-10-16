Арестован мужчина, который пытался в подъезде убить сотрудницу своей УК

На Ямале до 13 декабря помещен под арест мужчина, который пытался убить сотрудницу своей управляющей компании. Решение об этом принял сегодня суд Ноябрьска, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Напомним, что инцидент произошел в Ноябрьске 13 октября 2025 года. Мужчина поссорился с 43-летней женщиной, занимающей должность мастера в управляющей компании, после чего два раза ударил ее ножом в шею, бил по телу и голове руками и ногами, а потом пытался задушить. На крики женщины пришли соседи и остановили обвиняемого.

Опасаясь задержания, обвиняемый с места преступления скрылся. В кратчайшие сроки фигуранта обнаружили и задержали сотрудники полиции, которые доставили его в следственные органы для проведения процессуальных действий. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ноябрьск, Елена Васильева

