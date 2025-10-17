В Салехарде госпитализировали и прооперировали известную российскую телеведущую

В Салехарде экстренно госпитализировали и прооперировали известную телеведущую 1 канала Юлию Барановскую. Как сообщают СМИ, Юлия пожаловалась на боли в животе во время съемок.

Как пишут СМИ, Барановская недавно сообщала, что делала абдоминопластику живота по медицинским показаниям – после третьих родов у нее был диагностирован диастаз. Высказано предположение, что новая госпитализация может быть связана с предыдущими хирургическими манипуляциями.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube