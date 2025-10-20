российское информационное агентство 18+

20 октября 2025

Ямальчанка ножом в сердце убила сожителя

Жительница Нового Уренгоя ударом ножа в сердце убила сожителя. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО,15 октября 2025 года мужчина и женщина совместно распивали спиртное. В ходе ссоры пьяная ямальчанка схватила нож и нанесла один удар в грудь сожителю, попав прямо в сердце. Мужчина скончался.

Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве, по ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря 2025 года.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, выполняются мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Новый Уренгой, Елена Васильева

