Мать получила 3 млн за смерть сына на работе

На Ямале мать получит 3 млн рублей за смерть сына на работе.

как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в мае 2024 года мужчина, работавший монтажником на строительстве нового жилого комплекса в микрорайоне Обдорском, сорвался с лесов и погиб.

Виновным в ЧП был признан работодатель, не обеспечивший безопасны условий труда. Представитель организации получил по рению суда наказание в виде 1,6 года лишения свободы условно.

Кроме того, был удовлетворен иск прокурора в интересах матери погибшего работника. В ее пользу была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Учитывая, что перенесенные нравственные страдания, связанные с гибелью сына, явно не соответствуют взысканной сумме, прокурором на указанное решение внесено апелляционное представление.

Суд автономного округа согласился с позицией прокуратуры и увеличил размер компенсации морального вреда в 3 раза.

Салехард, Елена Васильева

