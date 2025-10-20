Авиакомпания «Ямал» презентовала новую айдентику

Власти Ямала презентовали новую айдентику региональной авиакомпании «Ямал».

В Дептрансе сообщают, что изменится внешний вид самолётов перевозчика и будет обновлено цифровое пространство. Пассажирам обещают новый сайт и мобильное приложение. В новую ливрею перекрасят Airbus A320. Sukhoi Superjet 100 останется прежним. Процесс перекраски авиапарка хотят завершить к концу 2027 года. Для пилотов и кабинных экипажей закажут новую форму.

«Дизайн новой ливреи для Airbus A320 имеет глубокий символический смысл. Силуэт белого медведя, словно сложенный из льдин в стремительном течении Оби, отсылает к вечным небесным ориентирам – созвездиям Большой и Малой Медведицы, которые испокон веков указывали путь на север. Эту символику продолжает Полярная звезда, размещенная на киле», – описывают смысл новых символов в авиакомпании.

Перевозчик отказался от прежней двухцветной палитры. Теперь логотип выполняется в монохромном синем цвете. Слоган гласит: «С нами север ближе».

В авиакомпании хотят донести до пассажиров мысль о том, что вместе со внешними символами меняется и сервис.

