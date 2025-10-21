Инженер хотел дать взятку, чтоб его отметили в журнале посещения стройки, на которой он не был

На Ямале ведущий инженер одного из бюджетных учреждений пытался дать взятку, чтобы его отметили в журнале посещения строительной площадки. Хотя объект он не посещал.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в ходе следствия было установлено, что в мае этого года фигурант уголовного дела о коммерческом подкупе намеревался передать деньги главному специалисту службы контроля по охране труда нефтегазовой компании. В ответ тот должен был фиктивно оформить присутствие инженера на строительной площадке в журнале учета. Однако совершить подкуп инженер так и не смог – получатель взятки сообщил о происходящем в полиции.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе СКР по ЯНАО.

Новый Уренгой, Елена Васильева

