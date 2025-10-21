Мальчик, которого на пешеходном переходе сбила машина, получил 30 тысяч компенсации

В Ноябрьске ребенок, пострадавший в ДТП, получит денежную компенсацию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, в ходе которого мальчик получил травмы, произошел в марте этого года. Автомобилист при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не выбрал безопасную скорость движения транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, пользующимся преимуществом в движении, и допустил наезд на ребенка.

В результате мальчику были причинены телесные повреждения.

Прокуратурой города направлен иск в суд о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу пострадавшего взыскано 30 тысяч рублей.

Ноябрьск, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube