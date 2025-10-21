На стройплощадке в Лабытнанги случился пожар

В Лабытнанги произошёл пожар на стройплощадке по улице Школьная утром 21 октября. Сообщение о ЧП спасатели получили в 9:26.

«На момент прибытия наблюдался дым из-под свайного поля и горение строительного материала. В 9:50 открытое горение было ликвидировано. Огнём поврежден строительный материал на площади 100 кв.м., закопчено свайное поле на площади 300 кв.м., а также наружные стены строящегося здания на 20 кв.м», – сообщают в пресс-службе управления МЧС ЯНАО.

Пострадавших нет.

Причину возгорания установят дознаватели

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube