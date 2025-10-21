Молдован и Жаромских переизберутся главами Муравленко и Надымского района

Главы Муравленко и Надымского района Елена Молдован и Дмитрий Жаромских сохранят свои посты – у обоих в октябре 2025 года кончаются полномочия. Сейчас идут конкурсные процедуры – главы не избираются на всенародных выборах. Сначала претендентов отбирает конкурсная комиссия, потом одного из предложенных кандидатов утверждает дума.

В Муравленко дума соберётся для утверждения главы сегодня, 21 октября, после обеда.

В Надымском районе дума соберётся 24 октября.

Муравленко, Надымский район, Наталья Ефремова

