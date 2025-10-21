Ямальские депутаты предлагают отрегулировать правила использования питбайков для населения

Заксобрание ЯНАО предлагает отрегулировать правила пользования питбайками для населения.

С соответствующей инициативой выступили коллеги ямальцев из Карелии. Они обратились к первому зампреду главы правительства РФ Денису Мантурову и пояснили, что в стране наблюдается рост аварийности и числа травм среди водителей питбайков, которые не относятся ни к одной из категорий транспортных средств. У них, как правило, нет габаритных огней, поворотников, звуковых сигналов и других элементов, необходимых для передвижения по дорогам общего пользования. «При этом на дорогах эта техника встречается достаточно часто, и она достаточно мощная. Ее используют, в том числе дети и подростки. Ситуация с аварийностью серьезная: за полгода в России в ДТП с питбайками погибли 10 детей, 235 получили травмы. В Карелии за 8 месяцев произошло 12 ДТП с участием питбайков, в них пострадали 14 человек, половина – дети», – сказал на заседании Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Заксобрание ЯНАО поддержало обращение из Карелии и направило его в адрес Дениса Мантурова за подписью спикера Сергея Ямкина.

Салехард, Елена Васильева

