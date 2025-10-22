В Лабытнанги зарплату работникам выплатили только после представления прокуратуры

Компания из Лабытнанги выплатила зарплату сотрудникам только после того, как прокуратура занялась проблемой. Долг перед работниками составил пять млн рублей. Речь идёт о компании ООО «АрктикТрансЭнергосервис».

«Перед 28 работниками предприятия образовалась задолженность по зарплате и окончательному расчёту при увольнении на сумму свыше 5 млн рублей за август – сентябрь 2025 г.

Прокурор города внёс представление руководителю организации и возбудил в отношении виновного должностного лица дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы)», – сообщили в прокуратуре округа.

В базе даных «Контур.Фокус» есть две компании с одинаковым названием и пропиской в Лабытнанги. Одна из них банкротится. Причём в рамках процедуры специалисты нашли признаки преднамеренного банкротства.

