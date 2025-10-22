Ямалец насмерть забил собутыльника

На Ямале очередная пьяная ссора закончилась убийством. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СКР по ЯНАО, в Лабытнанги 16 октября 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. В ходе ссоры он нанёс потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, после чего вооружился металлическим напильником и ударил им мужчину по голове. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества до 16 декабря 2025 года.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, выполняются мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Лабытнанги, Елена Васильева

